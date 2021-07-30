В Курске наградили спасателей

Почетные награды получили спасатели Эльжен Ишутин, Александр Попов, мастер-спасатель Сергей Кутепов Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

На курском пляже «Здоровье» наградили курских спасателей, отличившихся при спасении жизней на воде. Благодарственные письма и подарки вручил начальник ГУ МЧС по Курской области, генерал-майор Иван Лунев.

Почетные награды получили спасатели Эльжен Ишутин, Александр Попов, мастер-спасатель Сергей Кутепов, а также директор пляжа Роман Грушин.

«Для нашей безопасности во время отдыха зачастую не хватает культуры поведения, - с сожалением констатировал Иван Лунев. - Куряне должны отдыхать только на организованных пляжах (их в областном центре 9), и ни на одном из них не произошло несчастных случаев) и прислушиваться к требованиям спасателей. И тогда беда обойдет вашу семью стороной!».