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Происшествия30 июля 2021 16:16

Под Курском в тройном ДТП три человека получили ранения

Авария произошла у воронежского поста
Яна ШЕЛЕСТ
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Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП

Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

30 июля примерно в 11:25 54-летний водитель автомобиля «Школа Октавия» двигался по автодороге Курск- Борисоглебск.

По предварительным данным, выезжая со второстепенной дороги, он не предоставил преимущества в движении автомобилю «Ниссан Кашкай» под управлением 35-летней женщины-водителя, который двигался со стороны Воронежа в сторону Курска.

После столкновения «Шкода» съехала в кювет, а «Ниссан» врезался в УАЗ, за рулем которого сидел 62-летний водитель.

В результате ДТП ранения получили два пассажира «Ниссана» и водитель «уазика». Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП, сообщили в УГИДД УМВД по Курской области.