Под Курском в тройном ДТП три человека получили ранения

Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП Фото: Яна ШЕЛЕСТ

30 июля примерно в 11:25 54-летний водитель автомобиля «Школа Октавия» двигался по автодороге Курск- Борисоглебск.

По предварительным данным, выезжая со второстепенной дороги, он не предоставил преимущества в движении автомобилю «Ниссан Кашкай» под управлением 35-летней женщины-водителя, который двигался со стороны Воронежа в сторону Курска.

После столкновения «Шкода» съехала в кювет, а «Ниссан» врезался в УАЗ, за рулем которого сидел 62-летний водитель.

В результате ДТП ранения получили два пассажира «Ниссана» и водитель «уазика». Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП, сообщили в УГИДД УМВД по Курской области.