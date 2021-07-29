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Здоровье29 июля 2021 16:09

Курская полиция выявила 17 сайтов по продаже сертификатов о вакцинации

Все они заблокированы
Яна ШЕЛЕСТ
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Полицейские выявили 17 ресурсов с предложениями о покупке поддельных сертификатов

Полицейские выявили 17 ресурсов с предложениями о покупке поддельных сертификатов

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Сотрудники УМВД по Курской области проводят оперативную и профилактическую работу по выявлению и пресечению фактов продажи поддельных сертификатов о вакцинации.

Полицейские выявили 17 ресурсов с предложениями о покупке поддельных сертификатов. Информацию о таких сайтах направили в Роскомнадзор. Эти Интернет-страницы заблокировали.

Полиция напоминает, что за продажу и приобретение поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19 предусмотрена уголовная ответственность (ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).