В Курске появился парк имени Перекальского

Сквер заложили более ста лет назад

Парк на площади Перекальского у педколледжа получил статус особо охраняемой природной территории, сообщили в обладминистрации.

Сквер заложили более ста лет назад, сегодня это благоустроенный зеленый уголок города площадью 0,47 гектаров. Парк имеет культурно-историческое, экологическое, эстетическое и рекреационное значение.

«Природный парк расположен в центральной части города, рядом с Курским педагогическим колледжем, здание которого построено в 1939 году. В границы парка также входит старинная водонапорная башня 1874 года – объект культурного наследия регионального значения», - отметил председатель комитета природных ресурсов Курской области Константин Поляков.