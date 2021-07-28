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Общество28 июля 2021 19:31

В Курске появился парк имени Перекальского

Статус особо охраняемой природной территории получил сквер у педколледжа
Яна ШЕЛЕСТ
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Сквер заложили более ста лет назад

Сквер заложили более ста лет назад

Парк на площади Перекальского у педколледжа получил статус особо охраняемой природной территории, сообщили в обладминистрации.

Сквер заложили более ста лет назад, сегодня это благоустроенный зеленый уголок города площадью 0,47 гектаров. Парк имеет культурно-историческое, экологическое, эстетическое и рекреационное значение.

«Природный парк расположен в центральной части города, рядом с Курским педагогическим колледжем, здание которого построено в 1939 году. В границы парка также входит старинная водонапорная башня 1874 года – объект культурного наследия регионального значения», - отметил председатель комитета природных ресурсов Курской области Константин Поляков.