В Курской области из-за непотушенных сигарет произошло два пожара

Пьяный хозяин заснул с непотушенной в руке сигаретой Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За сутки неосторожное обращение с огнем при курении стало причиной двух пожаров, в одном из которых чуть не погиб человек.

В 00:30 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Клюква Курского района. Огонь повредил пристройку к дому, потолочное перекрытие. Пьяный хозяин заснул с непотушенной в руке сигаретой, которая упала на кресло.

Мужчина проснулся от резкого запаха дыма и сильного стука в окно. Мимо проезжал сосед, который увидел пожар и стал стучать. Комната уже была практически вся в огне, по звуку голоса мужчина обнаружил окно и выпрыгнул из него.

Еще один пожар произошел в деревне Бавыкино Обоянского района. Местный житель убирал сухую траву на участке, бросил непотушенный окурок и отлучился. От окурка загорелась трава, а затем огонь перекинулся в сторону насаждений зерновых на его огороде. Прибывшие огнеборцы ПЧ 35 Обоянского района ликвидировали пожар.