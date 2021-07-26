Курская область получит на лечение больных с коронавирусом более 662 млн рублей

Расходы на лечение одного пациента с коронавирусом могут составлять от 67 до 283 тысяч рублей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курской области из резервного фонда Правительство РФ выделило 662,7 млн рублей, сообщили в областном комитете здравоохранения. Деньги предназначены для лечения пациентов с коронавирусом. Их направят в Фонд обязательного медицинского страхования.

Расходы на лечение одного пациента с коронавирусом могут составлять от 67 до 283 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести заболевания.

В регионе для лечения пациентов с COVID-19 развернуто 1 778 коек в десяти больницах. Имеются необходимые запасы средств индивидуальной защиты и медикаментов.