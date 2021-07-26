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Политика26 июля 2021 17:49

Денис Барченков назначен на должность главного федерального инспектора по Курской области

Ранее чиновник работал в Москве
Яна ШЕЛЕСТ
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Работа Дениса Валерьевича будет направлена на координацию деятельности органов федеральной и региональной власти

Работа Дениса Валерьевича будет направлена на координацию деятельности органов федеральной и региональной власти

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Денис Барченков назначен на должность главного федерального инспектора по Курской области, сообщили в обладминистрации.

«Это долгожданное назначение. Главный федеральный инспектор по области – высокая должность. Работа Дениса Валерьевича будет направлена на координацию деятельности органов федеральной и региональной власти на территории региона, предстоит решить ряд социально важных задач», - отметил Роман Старовойт.

Денис Барченков – уроженец Нижегородской области. С 2016 года он трудился в должности федерального инспектора по Москве Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО.