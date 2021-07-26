Курский рапирист Владислав Мыльников в 1/8-й уступил серебряному призеру Олимпийских игр 2012 года

Владислав на Олимпиаде в Токио с Инной Дериглазовой. Фото из личного архива Мыльниковых

Курский рапирист Владислав Мыльников дебютировал на Олимпийских играх.

В одиночной мужской рапире Влад провел три боя. В 1/32 финала обыграл алжирца Селима Херуи – 15:6, в 1/16-й - был сильнее американца Герека Мейнхарда – 15:11, но в 1/8-й уступил серебряному призеру Олимпийских игр 2012 года, египтянину Алаэльдину Абуэльекассему – 12:15. Впереди у Владислава Мыльников командный турнир, который пройдет 1 августа.