Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт26 июля 2021 11:01

Курский рапирист Владислав Мыльников в 1/8-й уступил серебряному призеру Олимпийских игр 2012 года

В одиночной мужской рапире Влад провел три боя на Олимпиаде в Токио
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Владислав на Олимпиаде в Токио с Инной Дериглазовой. Фото из личного архива Мыльниковых

Владислав на Олимпиаде в Токио с Инной Дериглазовой. Фото из личного архива Мыльниковых

Курский рапирист Владислав Мыльников дебютировал на Олимпийских играх.

В одиночной мужской рапире Влад провел три боя. В 1/32 финала обыграл алжирца Селима Херуи – 15:6, в 1/16-й - был сильнее американца Герека Мейнхарда – 15:11, но в 1/8-й уступил серебряному призеру Олимпийских игр 2012 года, египтянину Алаэльдину Абуэльекассему – 12:15. Впереди у Владислава Мыльников командный турнир, который пройдет 1 августа.