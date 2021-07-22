Курские спасатели предупреждают водителей о тумане

Одной из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов является туман Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 22 июля и в течение суток на территории Курской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью северной четверти 4-9, днем западный 7-12 м/с. Температура: - ночью 8-13 градусов, днем 22-27.

Одной из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов является туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечет увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.