Под Курском пройдет «Вахта памяти»

Поисковые работы пройдут в местах сражений на Северном фасе Курской дуги Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 7 по 15 августа в Поныровском районе состоится межрегиональная «Вахта Памяти - 2021», сообщили в обладминистрации. Поисковые работы пройдут в местах сражений на Северном фасе Курской дуги - в районе хутора Кашара и села Ольховатка.

Кровопролитные бои здесь шли в 1943 году. Участие в них приняли 70-я и 75-я гвардейские стрелковые дивизии, 15-я мотострелковая бригада, 16-й танковый корпус и другие.

Раскопки проведут поисковики Курской и Московской областей.