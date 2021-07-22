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Общество22 июля 2021 17:19

В Курске решат проблему с подтоплением офицерского кладбища

Готовятся документы для реконструкции мемориала
Яна ШЕЛЕСТ
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На территории офицерского кладбища создадут ливневую канализацию

На территории офицерского кладбища создадут ливневую канализацию

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске проектировщики завершают подготовку проектно-сметной документации реконструкции мемориала. На территории офицерского кладбища создадут ливневую канализацию.

По мнению специалистов, проблему подтопления кладбища устройством временного дренажного отверстия решить невозможно из-за рельефа.

Сейчас проектная организация из трех вариантов водоотведения с территории мемориала выбирает оптимальный. Устанавливаются собственники расположенных рядом гаражей для решения вопроса о демонтаже.