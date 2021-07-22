В Курске решат проблему с подтоплением офицерского кладбища

На территории офицерского кладбища создадут ливневую канализацию Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске проектировщики завершают подготовку проектно-сметной документации реконструкции мемориала. На территории офицерского кладбища создадут ливневую канализацию.

По мнению специалистов, проблему подтопления кладбища устройством временного дренажного отверстия решить невозможно из-за рельефа.

Сейчас проектная организация из трех вариантов водоотведения с территории мемориала выбирает оптимальный. Устанавливаются собственники расположенных рядом гаражей для решения вопроса о демонтаже.