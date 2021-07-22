По полису ДМС Сбера доступны более 5 тысяч частных и государственных медучреждений

Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» вышла на рынок добровольного медицинского страхования (ДМС). В партнёрстве с компанией «Ингосстрах» клиентам-физлицам предложена доступная программа «Ваш ДМС», позволяющая получить качественную медицинскую помощь в широкой сети клиник по всей России. Программу можно оформить за несколько минут в мобильном приложении СберБанк Онлайн или на сайте «Сбербанк страхования».

Предварительное медицинское анкетирование при оформлении полиса не требуется. Программа «Ваш ДМС» включает в себя несколько пакетов услуг на выбор клиента. В базовый пакет входит широкий перечень услуг амбулаторно-поликлинической помощи: врачебные консультации терапевта и узких специалистов, инструментальные и лабораторные исследования, в том числе ПЦР-диагностика, физиотерапия и массаж, а также помощь на дому. Стандартный пакет дополнен возможностями вызова скорой помощи и стационарного лечения. В расширенный пакет, помимо всего вышеперечисленного, включена стоматология. Страховая сумма, на которую клиенту может быть оказана медпомощь, составляет от 2 до 6 млн рублей в зависимости от выбранного пакета.

Клиентам доступны более 5 тысяч частных и государственных лечебных учреждений в 83 субъектах РФ. Застраховать можно как детей (с момента рождения), так и взрослых (до 69 лет). Стоимость полиса зависит от региона и выбранного пакета.

Программа «Ваш ДМС» предусматривает сооплату клиентом 20% стоимости поликлинических и стоматологических услуг после получения медпомощи, что обеспечивает оптимальное соотношение объёма медицинских услуг и стоимости программы. Сооплата осуществляется с банковской карты клиента, указанной им при регистрации в личном кабинете. На стационарное лечение и услуги скорой помощи сооплата не распространяется: эти виды медицинской помощи полностью оплачивают страховые компании.

— «Сбербанк страхование» последовательно выходит в сегменты рынка, на которых ранее не присутствовала. Компания уже предложила клиентам-физлицам страхование автокаско и до конца года запустит собственное ОСАГО. Сегодня мы объявляем о выходе в добровольное медицинское страхование — второй по объёму сегмент рынка рискового некредитного страхования. Основные преимущества программы «Ваш ДМС» для клиентов — высокая доступность по стоимости, географии, объёму покрываемых услуг и возрасту застрахованных, а также быстрое онлайн-оформление полиса без предварительного медицинского анкетирования. Вскоре заключить договор ДМС в Сбере станет ещё проще и удобнее: в ближайшие месяцы в дополнение к онлайн-каналу мы начнём оформлять полисы ДМС и в отделениях СберБанка, — Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» ПАО Сбербанк.

— Страховые компании, работающие в сегменте ДМС, в основном сконцентрированы на сотрудничестве с корпоративными клиентами. Человеку, у которого нет ДМС от работодателя, непросто оформить полис с хорошим соотношением цены и объема медуслуг. Благодаря программе «Ваш ДМС», которая стала доступна в онлайн каналах Сбербанка, добровольное медицинское страхование перестает быть привилегией работников крупных корпораций: широкий перечень клиник и медицинских услуг может получить любой житель Центрального Черноземья. Стоимость программы в большинстве регионов работы нашего тербанка составит от 6 880 рублей, — Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Чернозёмного банка Сбербанка.