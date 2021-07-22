В Железногорске под Курском пройдет театральный фестиваль

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы

C 26 по 30 сентября в Железногорске пройдет театральный фестиваль «Авансцена», сообщили в обладминистрации.

В фестивале примут участие коллективы курского драмтеатра, ТЮЗа, театра кукол, молодежного театра «3Д» и Дома народного творчества. Зрители увидят спектакли «Чудик», «Хочу сниматься в кино», «Холстомер», «Знакомый ваш Сергей Есенин», «Антигона», «У ковчега в 8».

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по актерскому мастерству, ораторскому искусству, пластике, а также творческие встречи.