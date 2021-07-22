С 26 июня в Курске будут выключать свет

В зону отключения попадут 535 домов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В связи с проведением плановых работ на электросетях будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 26 по 30 июля с 9-30 до 16-30: ул. Кукуевская; Кукуевский переулок; Белая; Розовая; Розовый переулок; Голубая; Голубой переулок; Дроздовская; Цветная; ул. Каштановая; 3-4-е Каштановые переулки; Тракторная 3-19, 8-26; 1-й Моковский переулок 9; 2-й Моковский переулок 3-25; Еремина 1; Парниковая; Дейнеки 21/13, 17,19; Заводская 29, 29А, 29Б, 31.

С 26 по 30 июля с 9-30 до 15-00:

Энгельса 9-43; переулок Энгельса 4А-20А; 3-33; Магистральный проезд 18-22А; Энгельса 144А/2-144А/14; 146А/2-146Б/37.

Телефон для справок: 32-32-15.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

29 июля с 13-30 до 16-00: Союзная 14Б, 16, 16А.

Телефон для справок: 26-32-10.

Всего в зону отключения попадут 535 домов.