Пьяная курянка ударила ножом знакомую

Обвиняемая схватила нож и несколько раз ударила собутыльницу в грудь Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Железногорский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 44-летней курянки. Женщину обвиняют в убийстве.

3 мая 2021 года ночью обвиняемая у себя дома со знакомой, в слободе Михайловка Железногорского района распивали спиртные напитки. В ходе застолья женщины поссорились, обвиняемая схватила нож и несколько раз ударила собутыльницу в грудь. Потерпевшая от полученных ран скончалась на месте.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.