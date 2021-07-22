В Курске благоустраивают сквер на Белгородской

Курян просят бережно относиться к городскому имуществу
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курске продолжается благоустройство сквера на улице Белгородская.
Как рассказали в комитете городского хозяйства, идут работы по устройству пешеходных дорожек, наружного освещения, организации парковки, установке урн и лавок. Также обустроят детскую площадку и спортивные уличные тренажеры. Завершить все работы планируют в конце августа.
С подрядчиком достигнута договоренность об уборке сквера пока идет благоустройство общественного пространства.
Кстати, не успели в сквере установить спортивные снаряды, как уже некоторые из них были сломаны.
-Хотелось бы обратиться к жителям нашего микрорайона с просьбой. Сквер получается красивый. Через несколько дней здесь появится освещение. Но если мы будем продолжать оставлять в сквере мусор, ломать лавочки, спортивные снаряды, вряд ли таким образом наш округ станет чище, - сказал глава Сеймского округа Андрей Борисов.