Пожар в Курске на проспекте Дериглазова: эвакуировали 34 человека

ЧП произошло утром 22 июля Фото: предоставлено пресс-службой

Тревожное сообщение от жильцов дома по проспекту Дериглазова областного центра поступило 22 июля в 09:33. Люди сообщали, что в подъезде наблюдается сильное задымление.

На место были направлены огнеборцы трех пожарно-спасательных частей города, сотрудники полиции, скорой медицинской помощи.

Прибыв на место, пожарные сформировали звенья газодымозащитной службы и приступили к поиску источника огня. Как выяснилось, горел кабель-канал в электрощитке на трех этажах – с девятого по одиннадцатый. Весь подъезд стал наполняться едким густым дымом. Была угроза распространения пожара по кабельному тоннелю.

–Чтобы не рисковать жизнями людей, пожарные приступили к спасению жильцов: с помощью специальных устройств защиты органов дыхания вывели на свежий воздух 14 человек, из них семь детей, - говорит начальник дежурной смены службы пожаротушения Александр Казаков. – Спасенных выводили на незадымляемые лестницы. Еще 20 человек эвакуировали без применения спецустройств с нижерасположенных этажей. Работы по спасению проводились с девятого по 14 этажи, с нижерасположенных этажей люди без риска для здоровья и жизни самостоятельно покидали помещения.

В одной из квартир находилась женщина на инвалидной коляске. Так как лифты во время пожара были остановлены, спасатели приняли решение вывезти курянкув безопасную зону – на балкон, куда дым не проникал, один пожарный остался с женщиной до полной ликвидации пожара.

На месте также был развернут автоматический коленчатый подъемник, на случай если пришлось бы спасатель людей с балконов и окон верхних этажей.

К счастью, никто из жильцов многоэтажки во время пожара не пострадал. Площадь возгорания составила около восьми квадратных метров. Всего для ликвидации пожара привлекались 27 человек и девять единиц техники.