В Курскую область поступила очередная партия «Спутник V»

В регионе осложнилась обстановка с ковид Фото: Из архива КП.

Очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» поступила в регион в количестве 3 000 доз. Вакцина распределяется по прививочным пунктам. В течение суток ожидается поставка еще 8 400 доз этого же препарата, сообщили в администрации региона.

Всего с начала старта массовой вакцинации область получила 286 057 доз, из них 279 667 «Спутника V», 4 050 «ЭпиВакКороны», 2 340 «КовиВака».

Вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» поступают в регионы ограниченными партиями, что обусловлено наладкой их производства. Областной комитет здравоохранения постоянно взаимодействует с Минздравом на предмет поставок дополнительных партий.

По последним данным, первым компонентом вакцины в области привито 267 320 человек, полностью завершили вакцинацию 179 098 курян. Записаться на прививку можно через портал госуслуг, по телефону поликлиники по месту жительства.

В трех торговых центрах в городе Курске («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на ул. Хрущева) и на Театральной площади доступна вакцинация граждан от коронавируса без предварительной записи.

Пункты работают без перерыва и выходных, в «МегаГРИНН» и Central Park – с 11:00 до 19:00, «Европе» – с 11:00 до 20:00. На Театральной площади можно пройти вакцинацию ежедневно с 9:00 до 17:00.