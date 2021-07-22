В больницах с COVID-19 и пневмониями находится 1 444 курянина

В регионе снова открываются ковид-стационары Фото: Из архива КП.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 444 человека, на ИВЛ – 90 (четыре – инвазивная, 86 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 22 июля с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 44 723 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 194 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались 1043 человека в регионе. В том числе за последние сутки - пять - мужчины 50, 89 лет; женщины 40, 62, 84 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.