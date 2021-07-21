В июне Экотакси собрало 578 кг вторсырья Фото: Яна ШЕЛЕСТ

25 июля по Курску проедет Экотакси.

10.00 - 10.20 - парковка ТЦ «Кристалл» (проспект Кулакова, 20);

10.35 - 10.55 - парковка справа от ТЦ "Куряночка" (между домами №№ 69Б и 67 на улице Дзержинского);

11.10 - 11.30 - парковка магазина "Магнит" (ул. Димитрова, 33);

11.50 - 12.10 - пр. А. Дериглазова, 45 (парковка перед Сретенской Церковью);

12.20 - 12.50 - парковка гипермаркета "Европа-29" (пр. Победы, 48).

Волонтеры принимают чистое, просушенное и рассортированное вторсырье. В июне Экотакси собрало 578 кг вторсырья, все отправили на переработку.