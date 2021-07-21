Сейчас ведутся работы на улицах Береговая и Почтовая Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске восстанавливают уличное освещение. Недавно зажглись фонари вдоль автодороги по улице Звездной - от дома № 15 в сторону улицы Суворовской. Рабочие проложили 280 метров сетей, установили столбы и разместили на них светильники.

Также электрики капитально отремонтировали наружное освещение во дворах жилых домов № 27, 27а по улице Заводской, № 8б, 8в по улице Ольшанского. Специалисты проложили 260 метров сетей, установил пять опор со светильниками.

На улице Республиканской проложили 379 метров воздушных участков сети наружного освещения, установили восемь столбов с новыми светильниками. Сейчас ведутся работы на улицах Береговая и Почтовая.