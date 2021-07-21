Строительство новой школы на тысячу учеников начнется в 2023 году Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске на проспекте Дериглазова построят третью школу, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт на своей страничке в соцсетях.

«Минпросвещения России одобрило нашу заявку на субсидию — мы получим средства из федерального бюджета, предусмотрено и софинансирование из областной казны», - пояснил глава региона.

Строительство новой школы на тысячу учеников начнется в 2023 году. Учебное заведение оснастят современными компьютерами, интерактивными досками, комфортными классами.

1 сентября этого года на проспекте Дериглазова распахнет двери еще одна новая школа. Туда уже зачислили 860 детей. В следующем году современное учебное заведение откроется и на проспекте Клыкова.