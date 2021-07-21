В Курске многодетную мать отправили в колонию за убийство

У женщины - четверо детей Фото: Из архива КП.

Вступил в силу приговор против 28-летней многодетной матери, осужденной за убийство своего супруга – отца их четверых детей

20 июля Курский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы осужденной и ее адвоката на приговор Октябрьского районного суда Курской области от 20 мая 2021 года, которым женщина осуждена по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, рассказали в пресс-службе Курского облсуда.

По приговору суда 28-летняя мать четырех детей 13, 11, 10 и шести лет признана виновной в умышленном убийстве своего мужа.

Трагедия произошла 27 декабря в ходе конфликта между нею и ее супругом на кухне в их доме в Октябрьском районе Курской области. Женщина ударила кухонным ножом в грудь своему мужу. В тот же день ее супруг скончался в Курской областной клинической больнице.

В суде первой инстанции женщина признала вину. Она сказала, что пьяный муж вывел ее из себя оскорблениями.

Осужденная и адвокат сочли приговор чрезмерно суровым, просили смягчить наказание.

Курский областной суд признал их доводы необоснованными, оставил приговор без изменения.