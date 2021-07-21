Больше всего новых больных ковид за сутки зарегистрировано в Курске и Льгове

За сутки в Курске зарегистрировано 58 новых ковид-больных
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Прирост заболевших ковид по муниципалитетам Курской области на 21 июля составил.
Курск +58
Льгов +15
Глушковский +13
Медвенский +13
Железногорск +11
Льговский +8
Золотухинский +7
Курский +7
Щигры +6
Фатеж +5
Горшеченский +4
Кореневский +4
Пристенский +4
Фатежский +4
Обоянский +3
Суджанский +3
Черемисиновский +3
Беловский +2
Касторенский +2
Курчатовский +2
Октябрьский +2
Рыльск +2
Советский +2
Суджа +2
Щигровский +2
Железногорский +2
Большесолдатский +1
Дмитриевский +1
Обоянь +1
Рыльский +1
Тимский +1
Хомутовский +1