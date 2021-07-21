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Здоровье21 июля 2021 14:44

Больше всего новых больных ковид за сутки зарегистрировано в Курске и Льгове

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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За сутки в Курске зарегистрировано 58 новых ковид-больных

За сутки в Курске зарегистрировано 58 новых ковид-больных

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Прирост заболевших ковид по муниципалитетам Курской области на 21 июля составил.

Курск +58

Льгов +15

Глушковский +13

Медвенский +13

Железногорск +11

Льговский +8

Золотухинский +7

Курский +7

Щигры +6

Фатеж +5

Горшеченский +4

Кореневский +4

Пристенский +4

Фатежский +4

Обоянский +3

Суджанский +3

Черемисиновский +3

Беловский +2

Касторенский +2

Курчатовский +2

Октябрьский +2

Рыльск +2

Советский +2

Суджа +2

Щигровский +2

Железногорский +2

Большесолдатский +1

Дмитриевский +1

Обоянь +1

Рыльский +1

Тимский +1

Хомутовский +1