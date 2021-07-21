Курянку поймали на сбыте поддельных купюр

Курянке грозит колония Фото: Из архива КП.

Оперативники Поныровского района получили информацию о том, что местная жительница пытается реализовать несколько фальшивых купюр номиналом пять тысяч рублей.

Женщину доставили в отделение полиции и, по ее словам, подделки она нашла в другом городе в парке. Они были в разорванном виде. Женщина склеила их и была уверена, что деньги настоящие. Для их реализации направилась в магазин. Там ей сообщили, что по внешнему виду купюры имеют явные признаки подделки и отказались их принимать. Тогда она направилась в другое коммерческое учреждение, где ее остановили сотрудники полиции.

У женщины изъяли девять купюр. Каждая с признаками подделки. Сейчас деньги направлены на экспертизу. По факту сбыта фальшивых денежных знаков проводится проверка.

Сотрудники полиции выясняют происхождение подделок.

Правоохранители напоминают, если к вам попали купюры с признаками подделки, ни в коем случае не пытайтесь их сбыть. Это уголовное преступление, которое относится к разряду тяжких. За сбыт даже одной фальшивой купюры предусмотрена ответственность до восьми лет лишения свободы.