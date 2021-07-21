Полностью завершили вакцинацию более 175 тысяч курян

Получить прививку можно в поликлинике по месту жительства Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса в регионе привито 263 101 человек, вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 175 323.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 424 человек, на ИВЛ – 81 (четыре – инвазивная, 77 – неинвазивная).

По данным оперштаба с начала пандемии на 21 июля в Курской области всего зарегистрировано 44 529 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 192 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались 1038 курян.

В том числе за последние сутки - шесть - мужчины 62, 66 лет и женщины 54, 75, 91, 92 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.