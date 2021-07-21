Под Курском осудили грабителя пенсионеров

Банда орудовала в двух районах области Фото: Из архива КП.

Льговский районный суд Курской области вынес приговор 50-летнему мужчине. Он признан виновным по ч. 3 ст. 162 УК РФ (нападение в целях хищения чужого имущества, с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище и помещение), ст. 324 УК РФ (незаконное приобретение государственных наград СССР).

- С 26 марта по 15 июня 2020 года мужчина вместе с другими неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, нападенал на престарелых людей, которые одиноко проживали в Медвенском и Льговском районах Курской области. У пенсионеров они украли более 185 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре.

Кроме того, в результате разбойного нападения обвиняемый украл государственные награды СССР: медаль «За отвагу», медаль «Ветеран труда», медаль «Тридцать лет победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.», медаль «70 лет вооруженных сил СССР», медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», ранее принадлежавшие умершему родственнику одного из потерпевших – ветерану Великой Отечественной войны.

Обвиняемый получил девять лет колонии со штрафом 10 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.