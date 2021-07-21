Курянка потеряла 80 тысяч рублей, продавая гараж

Курянка увидела нулевой баланс на счету, и отправилась в полицию Фото: Светлана ВОЛКОВА

Жительница Курска разместила на рекламном сайте объявление о продаже гаража, и с ней сразу связался неизвестный. Мужчина заверил, что помещение его полностью устроило по представленным фотографиям, и он хотел бы перевести задаток. Курянка продиктовала номер карты, и вскоре позвонил тот же мужчина, сообщив, что случились технические неполадки, и у него не получается совершить перевод в онлайн-режиме. Однако для решения проблемы звонивший попросил женщину направиться к банкомату и совершить операцию по зачислению денег.

Находясь постоянно на связи, неизвестный диктовал, какие функции на терминале необходимо выбрать. На самом деле женщина зашла в свой личный кабинет и перевела деньги на счет, который ей продиктовали. Увидев нулевой баланс по счету, она направилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Оперативники уже установили регион, откуда звонили. В ближайшее время туда направятся сотрудники уголовного розыска, сообщили в полиции.