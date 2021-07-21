Реорганизация Курского музея археологии отменена

Обсуждается идея создания музейного объединения Фото: Светлана ВОЛКОВА

Замгубернатора Александр Чуркин встретился с коллективом Курского государственного областного музея археологии, чтобы обсудить ситуацию, возникшую из-за решения объединить его с областным краеведческим музеем. Он сообщил сотрудникам учреждения, что процесс реорганизации приостановлен.

Специалисты рассказали заместителю губернатора о научной деятельности, работе с грантами, пополнении фондов музея. По словам сотрудников, потеряв собственное юридическое лицо, эффективно продолжать эту работу музею будет сложно.

После обмена мнениями был выпущен документ, полностью отменяющий реорганизацию.

Сейчас обсуждается идея создания музейного объединения. Это позволит определять единую музейную политику в регионе, создавать совместные туристические маршруты, сказали в администрации региона.