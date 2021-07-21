В Курске утонул 27-летний мужчина

ЧП случилось на диком пляже Фото: Светлана ВОЛКОВА

20 Июля на телефон в ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок о гибели на воде в необорудованном для купании месте «Стезева дача» в Курске. На место ЧП выехали оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона Курска, группа специальных и водолазных работ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи.

Из водоема водолазы достали тело 27-летнейго погибшего мужчины.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если Вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.