Сейчас подрядчики обустраивают спуски у пешеходных переходов

В Курске на Дзержинского завершается ремонт дороги. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Дзержинского - одна из центральных магистралей города. Протяженность участка составляет более двух километров. В нормативное состояние привели проезжую часть на всем протяжении дороги. Отремонтировали 48 тысяч квадратных метров.

Рабочие сняли старый асфальт, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия, обновили бордюры, нанесли разметку, установили барьеры и перила, и заменили более 280 дорожных знаков. Сейчас подрядчики обустраивают спуски у пешеходных переходов.