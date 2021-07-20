Сейчас подрядчики обустраивают спуски у пешеходных переходов
В Курске на Дзержинского завершается ремонт дороги. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Дзержинского - одна из центральных магистралей города. Протяженность участка составляет более двух километров. В нормативное состояние привели проезжую часть на всем протяжении дороги. Отремонтировали 48 тысяч квадратных метров.
Рабочие сняли старый асфальт, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия, обновили бордюры, нанесли разметку, установили барьеры и перила, и заменили более 280 дорожных знаков. Сейчас подрядчики обустраивают спуски у пешеходных переходов.