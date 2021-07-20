На 8,5 лет осудили курского подполковника, зарезавшего знакомого

От полученных ранений потерпевший скончался на месте Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске вынесли приговор подполковнику второго отделения Курского райвоенкомата в отставке, который зарезал своего знакомого, сообщили в пресс-службе Кировского суда.

11 января 2021 года 65-летний осужденный у себя дома ударил ножом мужчину в левую часть груди. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Суд приговорил бывшего подполковника в 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Также осужденный должен выплатить потерпевшей стороне 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке