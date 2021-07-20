Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 июля 2021 18:41

На 8,5 лет осудили курского подполковника, зарезавшего знакомого

Также мужчина должен выплатить потерпевшей стороне 800 тысяч рублей
Яна ШЕЛЕСТ
КомментироватьОставить комментарий(0)
От полученных ранений потерпевший скончался на месте

От полученных ранений потерпевший скончался на месте

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске вынесли приговор подполковнику второго отделения Курского райвоенкомата в отставке, который зарезал своего знакомого, сообщили в пресс-службе Кировского суда.

11 января 2021 года 65-летний осужденный у себя дома ударил ножом мужчину в левую часть груди. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Суд приговорил бывшего подполковника в 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Также осужденный должен выплатить потерпевшей стороне 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке