За убийство лосихи житель Курска заплатит 950 тысяч рублей

Из-за огнестрельного ранения животное потеряло много крови, спасти его не удалось Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В декабре 2018 года сотрудник Курскохотрыбцентра проводил плановый рейд в урочище Старобузская дача около села Жидеевка Железногорского района. Мужчина увидел на снегу след автомобиля, который привел к раненой лосихе.

На место происшествия приехали полицейские и ветеринары. Из-за огнестрельного ранения животное потеряло много крови, спасти его не удалось.

Сотрудники железногорской полиции нашли виновного. По данному факту возбудили уголовное дело. Следствие длилось почти два года. Было установлено, что курянин умышленно выстрелил в лосиху из охотничьего ружья.

«Решением суда житель г. Курска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в 550 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с добычей охотничьих ресурсов, на срок 2 года. Кроме того, мужчина должен возместить нанесенный государственному охотничьему фонду ущерб в размере 400 тысяч рублей», - рассказал председатель регионального комитета природных ресурсов Константин Поляков.