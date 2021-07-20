Во всех районах Курской области стартовала уборочная

Средняя урожайность составляет 44,5 центнера с гектара Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Во всех районах Курской области стартовала уборка зерновых, сообщили в обладминистрации. Общая площадь культур составляет 1 млн 7 тысяч гектаров, в том числе 790 тысяч гектаров зерновых колосовых, зернобобовых и крупяных.

На сегодняшний день хлеборобы обмолотили 95 тысяч гектаров. Средняя урожайность составляет 44,5 центнера с гектара.

«Пока урожайность зерновых на 10 центнеров с гектара ниже уровня прошлого года, что связано со сложными погодными условиями в период вегетации. В третьей декаде июня в области установилась аномально жаркая и сухая погода. Это негативно отразилось на продуктивности колоса зерновых культур в период налива зерна. В результате такой погоды зерно сформировалось более мелким и недостаточно выполненным», - пояснил председатель комитета АПК Курской области Иван Музалев.