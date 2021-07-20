За «ферму» по добыче биткоинов курянин перевел деньги мошенникам

Возбуждено уголовное дело Фото: Из архива КП.

32-летний житель Курска прочитал в Интернете информацию о крупных заработках на виртуальной криптовалюте. Но, чтобы нигде ее не покупать, решил производить сам. Для этого нужно было приобрести специальное майнинг-оборудование. Объявление о его продаже также легко нашел во всемирной сети и сделал заказ.

За оплату сразу перевел 250 тысяч рублей. Оборудование обещали привезти службой доставки. Когда же спустя неделю продавцы перестали выходить на связь, потерпевший решил обратиться в полицию.

Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полиция в очередной раз настоятельно просит воздержаться от перечисления денег за товар, которые Вы лично не видели. Велика вероятность, что он не существуют, а фотографии представлены мошенниками.