В больницах с COVID-19 и пневмониями находится 1 418 человек

В регионе действует масочный режим Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 418 человек, на ИВЛ – 94 (один – инвазивная, 93 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 20 июля в Курской области всего зарегистрировано 44 337 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 190 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид в регионе скончались 1032 человека. В том числе за последние сутки - пять человек - мужчины 71, 79, 82 лет; женщины 83 и 85 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.