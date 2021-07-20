Свыше 14 тысяч доз «Спутника V» поступило в Курскую область

Получить прививку можно в поликлинике по месту жительства Фото: Светлана ВОЛКОВА

Очередная партия вакцины от коронавируса - 14 400 доз «Спутника V» - поступила в регион. Вакцина распределяется по прививочным пунктам.

Всего с начала старта массовой вакцинации область получила 283 057доз, из них 276 667 «Спутника V», 4 050 «ЭпиВакКороны», 2 340 «КовиВака».

Записаться на прививку можно через портал госуслуг, по телефону поликлиники по месту жительства. В трех торговых центрах в Курске («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на ул. Хрущева) и в пункте на Театральной площади доступна вакцинация от коронавируса без предварительной записи.