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Здоровье20 июля 2021 11:00

Свыше 14 тысяч доз «Спутника V» поступило в Курскую область

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Получить прививку можно в поликлинике по месту жительства

Получить прививку можно в поликлинике по месту жительства

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Очередная партия вакцины от коронавируса - 14 400 доз «Спутника V» - поступила в регион. Вакцина распределяется по прививочным пунктам.

Всего с начала старта массовой вакцинации область получила 283 057доз, из них 276 667 «Спутника V», 4 050 «ЭпиВакКороны», 2 340 «КовиВака».

Записаться на прививку можно через портал госуслуг, по телефону поликлиники по месту жительства. В трех торговых центрах в Курске («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на ул. Хрущева) и в пункте на Театральной площади доступна вакцинация от коронавируса без предварительной записи.