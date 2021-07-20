Выплату на детей в повышенном размере получают более 9,5 тысяч курян

Претендовать на пособие могут семьи, у которых среднедушевой доход на человека не превышает размера одного прожиточного минимума Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет предоставляется в России с прошлого года. С января 2021 года на эти цели в Курской области направлено более 1,2 млрд рублей. Это средства из федерального и регионального бюджетов.

Претендовать на это пособие могут семьи, у которых среднедушевой доход на человека не превышает размера одного прожиточного минимума. В Курской области ежемесячная выплата составляет 5 313 рублей.

С 1 апреля начался прием заявлений на назначение по новым правилам пособия на детей в возрасте от трех до семи лет для малообеспеченных семей. Теперь в зависимости от среднедушевого дохода выплата может составлять 50%, 75% или 100% величины прожиточного минимума для детей, установленной в регионе.

Заявление можно подать через портал госуслуг, в МФЦ и органах социальной защиты по месту жительства. Более 22,5 тыс. курян обратились за перерасчетом. Выплата в повышенном размере назначена 9 624 заявителям.