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Общество19 июля 2021 20:12

Курская администрация сократила автопарк

Расходы на содержание машин снизились на 7,1 миллиона рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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За последние два года ни одной новой машины для гаража обладминистрации не приобреталось

За последние два года ни одной новой машины для гаража обладминистрации не приобреталось

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Администрация Курской области сократила расходы на содержание автопарка. Это было продиктовано необходимостью экономии бюджетных средств. Сейчас содержать технику в исправном состоянии помогает грамотное и своевременное техобслуживание. За последние два года ни одной новой машины для гаража обладминистрации не приобреталось.

«В результате такой оптимизации общее число автомобилей было сокращено на 47 единиц - до 89 машин, а расходы на содержание автопарка снизились на 7,1 миллиона рублей», - пояснил директор ОБУ «Управление делами Администрации Курской области» Владимир Симоненков.