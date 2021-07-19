Курская администрация сократила автопарк

За последние два года ни одной новой машины для гаража обладминистрации не приобреталось Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Администрация Курской области сократила расходы на содержание автопарка. Это было продиктовано необходимостью экономии бюджетных средств. Сейчас содержать технику в исправном состоянии помогает грамотное и своевременное техобслуживание. За последние два года ни одной новой машины для гаража обладминистрации не приобреталось.

«В результате такой оптимизации общее число автомобилей было сокращено на 47 единиц - до 89 машин, а расходы на содержание автопарка снизились на 7,1 миллиона рублей», - пояснил директор ОБУ «Управление делами Администрации Курской области» Владимир Симоненков.