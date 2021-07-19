Курские пенсионеры, привитые от коронавируса, получают выплаты

На выплаты из регионального бюджета направили 63 млн рублей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Свыше 21 тысячи жителей региона в возрасте 65 лет и старше, вакцинированные от коронавируса, получили по три тысячи рублей, сообщили в областной администрации.

Выплату начисляют гражданам, которые постоянно проживают в Курской области, которые привились первым компонентом в период с 1 сентября 2020 года и будут привиты до 30 ноября 2021 года.

На выплаты из регионального бюджета направили 63 млн рублей. Финансирование поступает поэтапно. Гражданам не нужно никуда обращаться: деньги поступят на тот же счет, на который приходит пенсия.