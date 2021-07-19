В условиях особого противопожарного режима увеличивается размер штрафов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области ввели особый противопожарный режим, сообщили в обладминистрации. В регионе стоит аномальная жара, к тому же во всех районах стартовала уборочная.

Во время действия особого режима категорически запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, порубочные остатки, выжигать сухую растительность, стерню.

В населенных пунктах и СНТ должен быть обеспечен дополнительный запас воды на случай пожара, установлена звуковая сигнализация для оповещения людей. Главам муниципальных образований рекомендовано усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности и организовать проведение рейдов.

В условиях особого противопожарного режима увеличивается размер штрафов за нарушение требований пожарной безопасности. Для физических лиц он составляет от двух до четырех тысяч рублей, для должностных – от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических – от 200 до 400 тысяч рублей.