До 1 сентября в администрации Курской области привьют 60% сотрудников

В регионе установили "норму" по прививкам против ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регионе продолжается прививочная кампания против коронавируса. До 1 сентября в администрации Курской области будет привито не менее 60% от общей численности работников. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте администрации.

Кроме того, согласно документу, главам муниципальных образований региона, руководителям организаций независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям, указанным в постановлении Главного государственного санитарного врача Курской области о проведении профилактических прививок, необходимо обеспечить его реализацию – аналогично привить не менее 60% сотрудников.

По последним данным, первым компонентом вакцины в области привито 254 988 человек, это 47,9% от того количества жителей региона, которое необходимо привить. Полностью завершили вакцинацию 166 600 курян.