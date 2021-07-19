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Здоровье19 июля 2021 12:19

За сутки в Курской области прививают от ковид до шести тысяч человек

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Прививку можно получить в поликлинике по месту жительства

Прививку можно получить в поликлинике по месту жительства

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Темпы вакцинации в Курской области значительно увеличились, сообщили в администрации региона.

- Сейчас мы прививаем до шести тысяч человек в сутки. Мобильные бригады выезжают в организованные коллективы, где готовы поставить вакцину группы численностью более 50 человек. Заявки предприятия могут направлять в комитет здравоохранения региона. На больничной койке оказываются те, кто не захотел прививаться, в реанимацию попадают уже и молодые. Врачи работают без отдыха в «красных» зонах, - сообщили в Доме Советов.