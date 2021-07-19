Братскую могилу под Курском, которую осквернили школьники, приведут в порядок

Родителей хулиганов оштрафовали, а детей поставят на учет Фото: Светлана ВОЛКОВА

"КП" уже сообщала, что 12 июля в Щиграх подростки осквернили братскую могилу воинов Советской армии. Они изрисовали сажей памятник, плиты с фамилиями похороненных здесь героев, пытались начертить пентаграмму на тротуарной плитке.

- Администрация города обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Сотрудники полиции выехали на место незамедлительно. Установлено, что рисунки сделали двое 10-летних школьников, - рассказали в администрации региона.

Их родителей оштрафовали, подростков поставят на учет в подразделение по делам несовершеннолетних.

В ближайшее время братская могила воинов Советской армии будет приведена в порядок. Текущий ремонт памятника проводился в 2020 году.