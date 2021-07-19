Курянин убил знакомого, а второго чуть не лишил жизни

Делом занимается Следственный комитет Фото: предоставлено пресс-службой

В Золотухино завели уголовное дело против мужчины. Его обвиняют в убийстве знакомого, а также в покушении на убийство еще одного человека.

По версии следствия 16 июля примерно с 12 до 19 часов 30-летний мужчина вместе со своими знакомыми 46 и 38 лет отдыхали возле городского пруда в Фатеже Курской области, где выпивали.

Во время застолья между обвиняемым и его знакомыми произошел конфликт. 30-летний мужчина несколько раз ударил ножом 46-летнему знакомому в шею, в результате чего тот от полученных телесных повреждений скончался на месте.

После этого он набросился на второго знакомого и нанес ему резаные раны в область рук, ног и шеи.

К счастью, 38-летнему мужчине успели оказать медицинскую помощь и он остался жив.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, перед судом вынесено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сказали в СК.