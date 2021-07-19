ДТП под Курском: пострадали ребенок и две женщины

Авария произошла на встречной полосе Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 18 июля примерно в 17:05 на третьем километре автодороги «Тросна -Калиновка-Тепличный-Разветье» Железногорского района Курской области.

Пьяная 44-летняя водитель ехала на автомобиле «Тойота Ипсум» со стороны автодороги «Тросна-Калиновка» в сторону села Разветь.

- По предварительным данным она не справилась с управлением и автомобиль вынесло на встречку, - рассказали в ГИБДД региона.

Здесь иномарка влетела в «Мицубиши Каризма», за рулем которой был 45-летний водитель.

В результате ДТП пострадали восьмилетний ребенок и 30-летняя женщина - пассажиры «Митсубиши Каризма», а также 35-летняя женщина-пассажир «Тойоты».