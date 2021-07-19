Под Курском на пожаре погиб мужчина

Пожар тушили 11 человек Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 19:10 18 июля в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в частном доме в селе Рышково в Железногорском районе.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №49, ПСЧ №11 Железногорского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По прибытии в 19:25 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 19:31, ликвидировано в 19:38, сообщили в МЧС.

На пожаре погиб 40-летний мужчина, сгорел деревянный дом.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.