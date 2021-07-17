Пожилых курян атаковали мошенники

Семь человек поверили аферистам и потеряли деньги Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В минувшие сутки пожилые куряне подверглись массовой атаке мошенников, сообщили в УМВД по Курской области. В городские отделы полиции по фактам дистанционных мошенничеств обратились 20 человек. Большая часть из них отбили мошеннические атаки и сохранили сбережения. Семь человек поверили аферистам и потеряли деньги. Общая сумма ущерба составила 900 тысяч рублей.

Во всех случаях преступники действовали одинаково, используя старую схему. 80-летней курянке позвонил незнакомец, представился сотрудником полиции и сообщил, что якобы внук потерпевшей стал виновником ДТП, а пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице. Мошенник предложил избежать уголовной ответственности за один миллион рублей.

Во время разговора выяснялось, что таких денег у пенсионерки нет, тогда преступник предложил передать хранившуюся дома наличку через третьих лиц. К дому потерпевшей подъехал таксист, которому женщина отдала сто тысяч рублей. Затем курянка позвонила родственникам и узнала, что никакого ДТП не было. Пенсионерка обратилась в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

В другом случае благодаря бдительности водителя такси курянка сохранила свои сбережения. Мошенники выманили у женщины 50 тысяч рублей, которые она передала водителю. Заподозрив обман, таксист сразу вернулся к дому пенсионерки и вернул ей деньги. Женщина обратилась в полицию, где ей разъяснили, что это была попытка мошенничества.

Сотрудники полиции предупреждают курян о возможных дистанционных преступлениях в выходные дни и рекомендуют сообщать обо всех подозрительных звонкам родным или знакомым, а также в полицию по телефону 02, с мобильного 102.