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Происшествия17 июля 2021 14:56

В ДТП под Курском погибли два пешехода

Трагедия произошла на щигровской трассе
Яна ШЕЛЕСТ
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51-летний мужчина и 49-летняя женщина от полученных травм скончались на месте

51-летний мужчина и 49-летняя женщина от полученных травм скончались на месте

Фото: УМВД России по Курской области.

16 июля в ДТП под Курском погибли два пешехода, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. Примерно в 21:20 21-летний водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» ехал со стороны Щигров в сторону Курска.

На десятом километре трассы он, по предварительным данным, сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП 51-летний мужчина и 49-летняя женщина от полученных травм скончались на месте. Водитель был трезв.