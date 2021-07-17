51-летний мужчина и 49-летняя женщина от полученных травм скончались на месте Фото: УМВД России по Курской области.

16 июля в ДТП под Курском погибли два пешехода, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. Примерно в 21:20 21-летний водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» ехал со стороны Щигров в сторону Курска.

На десятом километре трассы он, по предварительным данным, сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП 51-летний мужчина и 49-летняя женщина от полученных травм скончались на месте. Водитель был трезв.