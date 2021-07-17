За сутки коронавирус подтвердился у 198 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 379 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

По данным оперштаба на 8:30 17 июля, в Курской области всего зарегистрировано 43 754 (+198) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 379 человек, на ИВЛ – 88 (2 – инвазивная, 86 – неинвазивная).

На сегодняшний день скончались 1017 человек (+5; мужчины 70, 72, 77, 91 год; женщина 82 года), причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.